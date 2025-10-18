L’Inter vince a Roma

L’Inter conquista i tre punti nella sfida contro la Roma.
La decide Bonny con un gol nei primi minuti e i nerazzurri agganciano Napoli e Roma in testa alla classifica
Jannik Sinner batte Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno il Six Kings Slam
Antonio Conte: “Il primo tempo siamo stati bellini, ma sembrava che andavamo sulle punte”
Spinazzola: Dobbiamo tenere botta. Nel secondo tempo dovevamo buttarla dentro”,
I risultati del primo pomeriggio di oggi
Antonio Conte nel post gara in conferenza: “C’è da giocare, migliorare, avere pazienza. Fase difensiva? Il gol lo abbiamo fatto noi”
Live-Torino-Napoli: segna il Cholito nel primo tempo. Perde il Napoli con il Torino. Inutile l’assedio nel secondo tempo (1-0, 32′ Simeone)
Manna a Dazn prima di Torino-Napoli: “Dobbiamo dare continuità e ripartire da dove abbiamo lasciato”
Torino-Napoli: gli undici di Conte
Torino-Napoli: brutte notizie dall’infermeria azzurra
Scontri a Pisa: Ci sono feriti