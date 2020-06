Lionel Messi oggi compie 33 anni, al calciatore più forte in circolazione gli auguri dal mondo dello sport

Nato a Rosario in Argentina il 24 giugno 1987 Lionel Messi oggi compie 33 anni. Messi è uno di quei calciatori per i quali i tifosi vorrebbero che il tempo si fermasse.

Ma purtroppo anche per i fuoriclasse, i calciatori destinati a restare nell’Olimpo dell’eternità del calcio, il tempo è tiranno e anche per Messi si avvicina sempre di più l’addio al calcio. Ma per il momento gioca e chi ama il calcio fa bene a goderselo.

Messi è considerato, giustamente, il calciatore più forte in circolazione e che con Pelè, Cruijff, Di Stefano e il brasiliano Ronaldo si contendono la piazza d’onore alle spalle di Re Diego.

Argentino di nascita ma catalano di adozione, Messi a soli 13 anni si è trasferito al Barcellona dove ha vinto 10 campionati, 8 Supercoppe di Spagna, 6 Coppe di Spagna, 4 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 3 mondiali per club. Con l’Argentina ha vinto solo il mondiale Under20 e l’Olimpiade di Pechino nel 2008.

Messi a livello individuale tra i tanti premi ha vinto 6 Palloni d’Oro, 1 Fifa World Player e 6 Scarpe d’Oro.

Ovviamente a Messi sono arrivati tanti messaggi di auguri da tutto il mondo dello sport.

Comments

comments