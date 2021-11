Lippi: “Ci sono due squadre che hanno dominato finora, perciò si sono prepotentemente candidate alla vittoria dello scudetto l’Inter tra tutte”

A margine della ‘Briglia d’Oro 2021’, l’ex ct azzurro Marcello Lippi è intervenuto ai microfoni di Tmw, partendo da Italia-Svizzera.

“Partiamo da una posizione di vantaggio, purtroppo sia nell’Italia che nella Svizzera saranno assenti diversi giocatori importanti. Però io sono fiducioso”.

Che Svizzera si aspetta?

“Mi sento di dire quello che ho già detto, è importante per tutte e due ma sono molto fiducioso”.

Un bilancio sulla Serie A finora?

“Ci sono due squadre che hanno dominato finora, non hanno mai perso e fatto gli stessi punti. Perciò si sono prepotentemente candidate alla vittoria dello scudetto. Quella più vicina è l’Inter, ho la sensazione che il campionato se lo giocheranno queste tre”.

Juve solo da Champions?

“Io credo che firmerebbero per vincere la Champions e non vincere il campionato per un anno“.

Comments

comments