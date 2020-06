Lippi: “Gattuso diventerà un allenatore top, vi dico come ha recuperato la squadra”

Il CT della Nazionale campione del mondo nel 2006 Marcello Lippi ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Gattuso e Conte da giocatori due trascinatori in campo e negli allenamenti, un esempio per i compagni. Ma non soltanto generosi e grintosi ma anche con acume tattico e aiutavano a organizzare il gioco. Tra i primi al mpndo nel ruolo per carattere e coraggio.

Gattuso diventerà un top, sta crescendo e l’ha dimostrato a Napoli. È arrivato in un momento particolare, la squadra sembrava quasi a fine ciclo, tra infortuni e situazioni difficili. L’ha recuperata con saggezza, tranquillità, coerenza e anche inflessibilità sui comportamenti. Si vede che è una squadra di Gattuso. Non si perde in giocate inutili, tanta concretezza.

Napoli-Inter? Rino parte in vantaggio, 1-0 all’andata e in casa il ritorno. Però ogni giorno starà ripetendo che la partita è tutta da giocare, non ci sono vantaggi né calcoli da fare, bisogna essere aggressivi e non sbagliare… E sono sicuro che Conte stia facendo lo stesso.

Il prossimo allievo di cui parleremo? Fabio Cannavaro, poi Nesta, Oddo e Inzaghi”.

