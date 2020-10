Lippi: “Gattuso è l’allenatore in cui mi rivedo maggiormente”

Marcello Lippi, ospite del “Festival dello Sport” di Trento, ha parlato di diversi argomenti tra cui ha detto la sua su Gattuso.

L’ex allenatore della Nazionale Italia, e Campione del Mondo nel 2006, si è espresso così sull’attuale allenatore del Napoli:

“Gattuso è quello in cui mi rivedo maggiormente. Lo identificano tutti con l’agonismo e la cattiveria, invece le sue squadre giocano molto bene. Vuole la ripartenza dal basso con qualità, somiglia abbastanza a me. Al Mondiale mi prese per il collo: dissi che sarei andato via e lui mi venne addosso.”

Poi è intervenuto su altri argomenti come Pirlo allenatore e la gavetta:

“La gavetta si fa ancora, ma succede anche che chi in carriera da calciatore mostra grandissimo talento, intelligenza e conoscenza, non ne ha bisogno. Come Andrea Pirlo. Se io non l’avessi fatta, se non fossi anche passato da Napoli, non avrei mai potuto allenare la Juventus. Pirlo il talento lo ha sempre avuto e lo avrà anche da allenatore: vuole dominare il campo e sa comunicare con i top player. Notizia molto importante, questa, per la Juve. Se la squadra non dovesse raggiungere i suoi obiettivi, non sarà certo per colpa sua, per colpa del fatto che manca di esperienza.”

Gattuso ha anche risposto ai complimenti ricevuti da Lippi e potete leggerli QUI.

Comments

comments