Lippi: “Il Napoli con la Fiorentina ha sbagliato una gara, ma non si può parlare di fallimento”

L’ex CT della Nazionale campione del mondo nel 2006 Marcello Lippi, parla della lotta scudetto sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

“Lotta scudetto? Vedo tanto equilibrio ma non so se durerà fino alla fine. Non parlo di favoriti o non favoriti ma dico solo che la squadra che ho visto giocare meglio nelle ultime 2-3 partite è l’Inter.

Il Napoli con la Fiorentina ha sbagliato una gara ma non si può parlare di fallimento, ha offerto una prova negativa e ha perso contro contro un’ottima squadra. mancano sei giornate alla fine, e se il Napoli le vincesse tutte?

In questi ultimi sei turni mi spetto un equilibrio che è mancato in queste ultime stagioni. Non ci sono più scontri diretti e ora hanno un grande valore gli scontri con le medio-piccole. Non c’è niente di scontato.

Chi mi ha impressionato tra gli attaccanti? Osimhen mi piace idem Ibraham”.

