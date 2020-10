Lippi “Il Napoli può contendere il titolo alla Juve”

L’ex CT della Nazionale Marcello Lippi, ex allenatore anche di Juventus e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Il Napoli ogni anno punta al titolo, nelle ultime stagioni ha sempre fatto bene.

La Juventus, purtroppo per il Napoli e per le altre, ha dimostrato di essere la più forte. In quest’annata i bianconeri sono ancora i favoriti, ma il divario con le altre squadre si è ridotto notevolmente, fino a quasi pareggiarsi.

Il Napoli può contendere il titolo alla Juve.

Gattuso o Pirlo? Hanno entrambi la stessa voglia di vincere, di dominare il campo. Rino è stato catalogato tra gli allenatori di grinta e determinazione, invece è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre e gli dà un’organizzazione importante”.

