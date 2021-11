Lippi: “Spalletti è rientrato da una vacanza dopo tre anni. L’ho trovato più riflessivo”

L’ex ct della Nazionale Marcello Lippi, ha detto la sua sulla lotta scudetto per la Serie A.

A Viareggio, Lippi ha partecipato all’inaugurazione di un nuovo centro sportivo e ha affrontato tanti temi, come quello della anomala posizione della Juventus

“Non saprei, ma potrebbero aver fatto delle valutazioni puntando alla Champions League. Se così fosse credo che ci metterebbero la firma per vincerla e arrivare anche settimi in campionato”.

Parole positive per Stefano Pioli: “Mi ha colpito per il suo lavoro, è ai vertici del campionato con una partenza eccezionale, pratica un bel calcio il Milan, semmai forse sta pagando la disabitudine al calcio internazionale per sette anni che non faceva la Champions League. A livello italiano sta facendo benissimo, mi ricorda Carlo Ancelotti”

Riguardo a Luciano Spalletti, Lippi ha sottolineato:”E’ rientrato da una vacanza dopo tre anni. L’ho trovato più riflessivo, disponibile al dialogo, è capace ed ha competenza. Dimostra di non aver dimenticato questo lavoro”.

Comments

comments