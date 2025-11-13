Italia

L’Italia batte la Moldova

L’Italia vince nei minuti finali contro la Moldova 

Finisce 0-2 ma si segna solo dall’89esimo con Mancini e Pio Esposito e la prestazione degli azzurri non è stata rassicurante.

Domenica la Nazionale giocherà contro la Norvegia a Milano.

