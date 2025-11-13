L’Italia batte la Moldova

L’Italia vince nei minuti finali contro la Moldova
Finisce 0-2 ma si segna solo dall’89esimo con Mancini e Pio Esposito e la prestazione degli azzurri non è stata rassicurante.
Domenica la Nazionale giocherà contro la Norvegia a Milano.
L’Italia vince nei minuti finali contro la Moldova
Finisce 0-2 ma si segna solo dall’89esimo con Mancini e Pio Esposito e la prestazione degli azzurri non è stata rassicurante.
Domenica la Nazionale giocherà contro la Norvegia a Milano.
Canale8 Il professore Trombetti:”Ho parlato con De Laurentiis ecco cosa mi ha detto”
Napoli: Anguissa out i tempi di recupero
Saccone ex preparatore Napoli:”Tanti infortuni fanno pensare che si sia fatto qualche errore”.
Napoli:Comunicato Ufficiale diagnosi shock per Anguissa
Roma-Napoli vietata ai residenti campan
Napoli: calciatori in visita al reparto pediatria del Policlinico Federico II
Napoli: Anguissa rientra giovedì
Conte tornerà a Napoli lunedì
Sky: Anguissa torna a Napoli.
Mario Giuffredi:” Di Lorenzo e Politano non hanno mai chiesto niente a Conte. Stanchi? Questo si”.