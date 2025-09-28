Italia

L’Italia del volley conquista il quinto titolo iridato della storia

Ha colto nel segno il grande in bocca al lupo di Antonio Conte per l’amico Fefè De Giorgi, coah della Nazionale italiana di pallavolo; oggi gli azzurri hanno conquistato il Mondiale di volley

L’Italia ha  superato 3-1 la Bulgaria in finale, con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10: è il quinto titolo iridato della storia, il secondo consecutivo per i ragazzi di Georgi.

