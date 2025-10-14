L’Italia di Gattuso ai Playoff. 90′ per Di Lorenzo, 10′ per Spinazzola

L’Italia di Gennaro Gattuso supera Israele per 3-0 e conquista matematicamente il secondo posto nel gruppo I, assicurandosi così la partecipazione ai play-off per il Mondiale 2026

La partita, giocata a Udine, è stata decisa da una doppietta di Mateo Retegui e dal gol nel finale di Gianluca Mancini, che hanno regalato al pubblico una prestazione convincente e un risultato netto.

