L’Italia perde 2-1 contro la Spagna

L’Italia perde in semifinale contro la Spagna al San Siro in dieci, dopo la doppia ammonizione di Bonucci.

Termina il cammino in Nations League per L’Italia in semifinale contro la Spagna per 2-1. La squadra italiana che è andata sotto di due gol nel primo tempo con una doppietta di F. Torres ha chiuso il primo tempo con un uomo in meno, prima del gol del raddoppio della Spagna Bonucci è uscito dal campo per una doppia ammonizione. Nel secondo tempo l’Italia ci prova fino all’ultimo, ma non basta il gol di Pellegrini al 83′ per pareggiare la partita.

