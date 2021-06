L’Italia sarà in ginocchio con il Belgio per solidarietà

Il portale Calcio&Finanza riporta la nota ufficiale della FIGC, in merito al fatto che l’Italia si inginocchierà con il Belgio per solidarietà.

L’indicazione di inginocchiarsi è quello che filtra da Coverciano e segue le parole di Giorgio Chiellini; il capitano della nazionale italiana infatti, prima della partita contro l’Austria, ha voluto sottolineare che il gesto sarebbe stato automatico se gli avversari lo avessero fatto, per solidarietà.

La FIGC ha ribadito che questa non sarà un’adesione alla campagna Black Lives Matter. Questo perché la federazione ha lasciato libera scelta alla nazionale sulla questione. Dalla federazione fanno sapere che:

“La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro.”

La FIGC ha voluto precisare che la lotta al razzismo “sarà al centro di iniziative apposite, messe in atto dalla Federcalcio” dopo Euro 2020.

