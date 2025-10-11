L’Italia supera l’Estonia a Tallin. Con Israele sarà match determinante per i playoff

Qualificazione ai Mondiali: termina 3-1 per gli azzurri la partita tra Estonia e Italia, match del Girone I

Gli uomini di Gennaro Gattuso passano dopo 5 minuti grazie al gol di Moise Kean su assist di Dimarco, che però sarà costretto a uscire per infortunio più tardi. Mateo Retegui sbaglia un calcio di rigore al 30esimo, otto minuti più tardi sigla la rete del raddoppio. Nella ripresa, Pio Esposito segna il suo primo gol in azzurro al 74esimo su assist di Leonardo Spinazzola. Nel finale i padroni di casa accorciano grazie a Sappinen che sfrutta una papera di Donnarumma.

Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la vittoria: “L’importante è creare, poi si possono sbagliare gol e rigori. I ragazzi hanno voglia, proseguono sulla strada giusta. Bisogna recuperare perché nella seconda partita facciamo sempre fatica. Se vinciamo contro Israele va fuori dai giri, con l’ottica dei playoff“‘.

La testa è già ai prossimi impegni: “Noi abbiamo una missione: dobbiamo crescere partita dopo partita, lavorare bene insieme e avere più convinzione. Quando vedo questo spirito va bene, anche se si sbaglia qualcosina. Sono molto contento, oliamo i meccanismi e miglioriamo“. Errori evitabili? “Senza l’incidente di Donnarumma, non parleremmo di errori. Non puoi dominare per 90 minuti, stiamo qui a soffrire e comunque la partita l’abbiamo gestita“. Come sta Kean?

“Ho parlato poco con Kean, dispiace. Esposito è entrato e ha fatto bene. Speriamo non sia niente di grave“.

