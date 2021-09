È finita tra l’Italia e la Lituania, con un punteggio di 5-0 per i padroni di casa. Il Mapei ha visto segnare il primo gol in Nazionale per Di Lorenzo.

L’Italia vincere in casa contro la Lituania per cinque gol a zero. A segno per gli azzurri 11′ e 29′ minuto Kean, 14′ aut. Utkus, 24′ Raspadori, 54′ Di Lorenzo.

