L’Italia di Mancini vince in scioltezza contro l’Irlanda del Nord nella prima giornata di qualificazione al Mondiale 2022.

Una buona Italia vince senza nemmeno sprecare troppe energie contro l’Irlanda del Nord.

2-0 con le due reti segnate entrambe nel primo tempo da Berardi prima e Immobile (su assist di Insigne) poi.

Il capitano del Napoli è stato sostituito all’83esimo minuto per fare spazio a Grifo. Non c’è stato spazio invece per Di Lorenzo e, ovviamente, Meret.

