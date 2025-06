L’Italia vince ma non convince. Solo due gol alla Moldavia, l’ultima di Spalletti come CT

Gli Azzurri vincono “solo” 2-0 con la Moldavia ma giocano una gara non convincente. Resta tutto in salita il cammino dell’Italia verso i Mondiali 2026

Raspadori la sblocca prima dei 45′ e a inizio ripresa Cambiaso raddoppia. Sarebbe servita una goleada, finisce solo 2-0. Spalletti ai microfoni della Rai: “Mi dispiace non aver fatto la differenza”

Raspadori autore del primo gol: “Partite che sembrano facili sulla carta, alla fine non sono così. Per questa maglia si deve fare sicuramente di più. Non è che non giochiamo con la maglia cucita addosso, è un momento difficile, siamo i primi a non essere soddisfatti per i risultati. Mi dispiace molto per Spalletti e il suo staff, persone piene di valori che è difficile trovare. In campo scendiamo noi, non siamo nella migliore condizione, ci prendiamo le nostre responsabilità, dobbiamo alzare il nostro livello”

