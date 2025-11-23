Tennis

L’italia vince per il terzo anno consecutivo la Coppa Davis

L’italia domina ancora in Coppa Davis! Berrettini e Cobolli hanno vinto i loro match, 2-0 imposto alla Spagna dalla squadra diretta da Volandri

