L’italia domina ancora in Coppa Davis! Berrettini e Cobolli hanno vinto i loro match, 2-0 imposto alla Spagna dalla squadra diretta da Volandri
L’italia vince per il terzo anno consecutivo la Coppa Davis
La Lazio batte il Lecce
Napoli: Riapre lo store di via Calabritto
Cremonese-Roma1-3: i giallorossi si prendono la vetta della classifica
Il Parma vince a Verona
Le pagelle di Napoli-Atalanta: Miracolo al Maradona. La moltiplicazione dei titolarissimi e delle sostituzioni.
Champions: Marciniak torna al Maradona!
Le condizioni di Hojlund e Rrahmani
Conte a DAZN:”Non avevo bisogno di riprendermi la squadra, abbiamo un rapporto schietto.
Beukema dopo Napoli-Atalanta: “Vittoria importante”
Antonio Conte dopo la vittoria del suo Napoli con l’Atalanta: “Preferisco far parlare i fatti”