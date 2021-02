Il portale Ansa riporta che la Procura Federale della FIGC ha sentito anche Romelu Lukaku in merito alla lite nel derby di Coppa Italia.

Il belga ha parlato in presenza dei procuratori federali Ricciardi, Scarpa ed Esposito (quest’ultimo in presenza fisica, gli altri collegati in digitale). Lukaku ha espresso la sua versione dei fatti riguardo la lite con Ibrahimovic, assistito dall’avvocato del club Angelo Capellini.

