Lite Marino-Marelli a DAZN: “Non è più un arbitro”

Nell’immediato post gara Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, attaccando l’ex arbitro Luca Marelli.

L’ex arbitro aveva commentato come giusta la decisione di Di Bello nei minuti di recupero (rigore Roma). Di seguito quanto dichiarato in diretta: “Alcuni soloni parlano come se fossero i depositari della verità, io vorrei capire. Dalla panchina ho visto poco e sono andato a rivedere le immagini. Voi vedete un fallo di mano? Io non lo vedo chiaramente. Voi lo vedete? (cala il silenzio in studio, ndr). Al di là di tutto, Marelli è un opinionista non un VAR o un arbitro. Va tenuto in conto. E dice ogni settimana la sua opinione, che spesso è in contrasto con quello che vediamo noi in campo. Non riesco a vedere una immagine chiara che mi faccia pensare che la mia squadra abbia subito un torto. Ci sentiamo vincitori di questa partita. Marelli lo rispetto come opinionista ma non lo reputo un organo tecnico dell’AIA che decide”.

Comments

comments