Lituania-Italia, azzurri padroni del campo ma non si va oltre lo 0 a 0

Si è concluso il primo tempo di Lituania-Italia, terza partita valida per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Gli azzurri allenati da Mancini sono in pieno controllo della partita e padroni del campo di gioco; nonostante questo, però, il risultato non va oltre lo 0 a 0 al termine dei primi 45 minuti. L’Italia ci ha provato più volte a passare in vantaggio, con l’occasione migliore capitata sui piedi di El Shaarawy.

Purtroppo però il giocatore della Roma non è riuscito a concludere in maniera positiva l’assist di Pessina. Tutto da decidere nel secondo tempo, quindi.

