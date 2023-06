LIVE – A Capodimonte Rudi Garcia parla per la prima volta da allenatore del Napoli

LIVE – Segui con noi la diretta testuale della conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli.

De Laurentiis sulla scelta dell’allenatore: “Dal 5 giugno ho iniziato a pensare all’allenatore per undici giorni. Ho iniziato a vedere e selezionare chi giocava con successo con il 4-3-3. Molti avevano 4-2-3-1, 3-4-3 o 4-4-2. Per me era fondamentale mantenere l’assetto attuale, dovevo trovare un allenatore che avesse fatto strike con il 4-3-3. Guardando ciò che ha fatto Rudi a Roma in Serie A e a Lione in Champions League ho pensato che fosse quello giusto per il nostro caso”.

Sulle ambizioni stagionali Garcia dice: “Con De Laurentiis ci siamo trovati d’accordo nelle ambizioni. Quando inizio una competizione io gioco per vincere. Il presidente ha alzato l’asticella. In Champions League ci sono club che hanno aspettato 15 anni per vincerla, spendendo tanti soldi e con il miglior allenatore in panchina. Il mio sogno è vincere trofei, sono qui per questo. Vincere lo scudetto dopo 33 anni è bellissimo, ma ogni anno il Napoli deve giocare la Champions ed essere molto importante in Italia”.

Di nuovo De Laurentiis: “Mi auguro che lo scudetto sia solo l’inizio. Ci abbiamo provato negli scorsi anni e finalmente ce l’abbiamo fatta. Speriamo sia solo l’inizio di un percorso che la città e i tifosi meritano. Adesso il nostro obiettivo è provare a ripeterci. Garcia è arrivato in semifinale di Champions League, speriamo di arrivare in finale. Ci metterei la firma”.

Il nuovo allenatore azzurro prende parola:

“Il primo regalo è essere qui con voi a Napoli. La cosa bella che arriva da me e dal presidente sono le ambizioni. Prima di tutto vorrei salutare i tifosi per la loro accoglienza. E poi vorrei anche fare i complimenti al presidente, alla sua squadra che tra poco sarà la mia, per quello che hanno fatto nell’ultima stagione. Quando sono arrivato in città e ho visto tutte le bandiere e gli striscioni, mi sono reso conto che i tifosi, la città sono molto fieri della squadra. E l’obiettivo è far sì che questo accada anche nel futuro”.

Parla il presidente: “Ringrazio il direttore per averci ospitati in questo posto regale. Stabiliamo un augurio di continuazione perché il Napoli, in maniera regale, grazie anche al nuovo allenatore, possa procedere negli anni a venire e nella prossima stagione”.

Presiedono sul palco De Laurentiis, Garcia e il direttore del Museo di Capodimonte.

