LIVE – Atalanta-Napoli 2-0: raddoppia Gosens

Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli, gara valida per la 29 giornata del campionato di Serie A.

76′ – Altra grande occasione per il Napoli con Koulibaly che colpisce di testa in area ma la palla termina sopra la traversa.

73′ – Il Napoli esaurisce le sostituzioni con Lobotka e Callejon che prendono il posto di Demme e Politano.

73′ – Cambio nell’Atalanta: esce Caldara entra Palomino.

68′ – Clamorosa occasione per Fabian Ruiz che tira da buona posizione a tu per tu con Gollini ma manda il pallone sul fondo.

67′ – Ammonito Mario Rui per fallo su Pasalic.

57′ – Doppio cambio nel Napoli: escono Mertens e Insigne, entrano Lozano e Milik.

56′ – Raddoppia l’Atalanta con Gosens.

47′ – Atalanta in vantaggio con Pasalic che segna di testa su cross di Gomez.

20:36 – Inizia il secondo tempo.

49′ – Dopo 5 minuti di recupero termina il primo tempo, solo 0-0 tra Atalanta e Napoli.

40′ – Occasione per l’Atalanta che si rende pericolosa con una serie di rimpalli in area di rigore ma l’azione viene sventata grazie ad un fallo su Koulibaly.

36′ – Buon’azione del Napoli che arriva al tiro dalla distanza con Insigne ma Gollini blocca il pallone centralmente.

24′ – Dopo l’intervento sulla punizione di Gomez, Ospina si è infortunato subendo un taglio alla testa dopo una scivolata di Caldara che ha provato ad intervenire sul pallone. Il portiere colombiano esce e lascia il posto a Meret.

24′ – Punizione pericolosa di Gomez che con un cross in area mette in difficoltà Ospina che in uscita mette in angolo.

16′ – L’Atalanta risponde al Napoli con un tiro da fuori di Gomez ma Ospina si distende e manda il pallone in calcio d’angolo

15′ – Prima occasione per il Napoli con Fabian che crossa in area per Koulibaly che si smarca e colpisce di testa ma il pallone termina sul fondo.

19:33 – Inizia la partita, calcio d’inizio affidato all’Atalanta.

19:10 – Squadre in campo per il riscaldamento, fischio d’inizio fissato per le 19:30.

Atalanta (3-4-3): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. All.Gasperini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.Gattuso.

