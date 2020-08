LIVE – Barcellona-Napoli 0-0

Cari lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale del match tra Barcellona e Napoli, valevole per gli ottavi di finale di Champions League.

5′ Mario Rui vede Tre Stegen fuori dai pali e cerca la conclusione da lontanissimo! Palla che termine fuori, non di molto, ma il Napoli è partito bene.

2′ Occasionissima Napoli! Insigne cerca Mertens, trovando le deviazioni di Semedo e Piquè: la palla arriva ugualmente al belga, che calcia in porta, non colpendo benissimo, e colpisce il palo alla destra di Ter Stegen!

Inizia il match!

21.00 Minuto di raccoglimento, per ricordare le vittime della pandemia di Covid-19.

20.58 Le squadre sono in campo, risuona l’inno della Champions League.

Dopo l’1-1 dell’andata al San Paolo, gli azzurri avranno bisogno di una partita perfetta per superare il turno, nonostante il momento non proprio esaltante dei catalani. Questi ultimi, sono imbattuti in casa, in Champions, da più di 7 anni e puntano ai quarti di finale per la 13esima volta consecutiva. Ricordiamo le formazioni ufficiali:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

