LIVE – Barcellona-Napoli 3-1 (10′ Lenglet, 23’ Messi, 45’+ Suarez, 45’+ Insigne)

Cari lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale del match tra Barcellona e Napoli, valevole per gli ottavi di finale di Champions League.

71’ Subito pericoloso Lozano! Cross di Insigne per il messicano che, di testa e da buona posizione, non trova la porta. Poteva fare meglio l’ex PSV.

70’ Altri due cambi per il Napoli: Politano e Lozano prendono il posto di Callejon e Zielinski. Potrebbe essere l’ultima apparizione dell’andaluso in maglia azzurra.

60’ Giallo per Zielinski per una trattenuta su Messi.

55’ Bell’intervento di Manolas che in scivolata intercetta un passaggio a tagliare di Messi in area.

54’ Insigne imbuca per Mertens, che va corpo a corpo con Lenglet e perde palla.

53’ Callejon crossa profondo per Mertens, il belga calcia col destro, deviazione di Semedo e palla che schizza verso Insigne, che colpisce di testa: blocca senza problemi Ter Stegen.

52′ Callejon scodella dentro dalla bandierina, allontana ancora Piquè di testa.

46’ Gattuso ha operato il primo cambio del match: fuori Demme, dentro Lobotka.

Inizia la ripresa.

Finisce il primo tempo.

45’+ Gol del Napoli! Trasformazione di Insigne che accorcia le distanze!

45’+ Calcio di rigore per il Napoli: fallo di Rakitic su Dries Mertens.

5 minuti di recupero.

45’+ Trasformazione perfetta di Suarez, che spiazza Ospina e porta i suoi sul 3-0!

43’ Calcio di rigore per il Barcellona!

40’ Intervento dubbio di Koulibaly, in area di rigore, su Messi. È in corso un controllo del Var, ma il fallo sembra davvero netto.

30’ Annullato il terzo gol del Barça per un fallo di mano di Messi, che aveva trovato la doppietta personale.

La Pulce parte da destra, punta Mario Rui, entra in area, vince un rimpallo, quasi cade a terra, ritrova l’equilibrio e calcia a giro sul palo lontano. Ospina tocca, ma non può nulla.

23’ Raddoppio del Barça: magia di Messi!

Sugli sviluppi del corner, il centrale francese trova l’incornata vincente, portando avanti i suoi: il gol è stato convalidato, nonostante una spinta dello stesso Lenglet su Demme.

10′ Gol del Barcellona! Ha segnato Lenglet!

9′ Primo squillo di Messi, che cerca la conclusione dal limite, trovando una deviazione: calcio d’angolo.

8′ Lancio a cercare Mertens, che con il controllo elude Piquè e serve Zielinski: il polacco calcia in porta, ma la sua conclusione è alta. Si alza, però, la bandierina del guardalinee: Mertens era in offside.

5′ Mario Rui vede Tre Stegen fuori dai pali e cerca la conclusione da lontanissimo! Palla che termine fuori, non di molto, ma il Napoli è partito bene.

2′ Occasionissima Napoli! Insigne cerca Mertens, trovando le deviazioni di Semedo e Piquè: la palla arriva ugualmente al belga, che calcia in porta, non colpendo benissimo, e colpisce il palo alla destra di Ter Stegen!

Inizia il match!

21.00 Minuto di raccoglimento, per ricordare le vittime della pandemia di Covid-19.

20.58 Le squadre sono in campo, risuona l’inno della Champions League.

Dopo l’1-1 dell’andata al San Paolo, gli azzurri avranno bisogno di una partita perfetta per superare il turno, nonostante il momento non proprio esaltante dei catalani. Questi ultimi, sono imbattuti in casa, in Champions, da più di 7 anni e puntano ai quarti di finale per la 13esima volta consecutiva. Ricordiamo le formazioni ufficiali:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

