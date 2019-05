LIVE – Bologna-Napoli 2-1, Ghoulam accorcia

Buonasera ai lettori di 100×100 Napoli. Pronti per la live di Bologna-Napoli, ultima partita degli azzurri per questa stagione di Serie A; premi F5 per aggiornare il live.

62′ – Doppio cambio nel Napoli. Lorenzo Insigne lascia il campo da gioco per far posto a Dries Mertens, mentre Simone Verdi lo fa per Callejon.

58′ – Il VAR annulla il FUORIGIOCO sul gol di Ghoulam ed il Napoli accorcia le distanze. 2 a 1.

56′ – Ghoulam trovato corsa che tira in porta e segna, ma è fuorigioco e quindi il gol non è valido.

53′ – Arek Milik ci prova dalla distanza, con un tiro diretto all’angolino. La palla va poco oltre il palo ed esce fuori.

52′ – Il Napoli è ripartito a pieni giri per cercare di recuperare la partita.

46′ – Milik trova tra i suoi piedi una palla vagante, dove si gira e calcia subito. Skorupski para.

21:34 – Comincia il secondo tempo

Due gol per il Bologna negli ultimi minuti del primo tempo; il Napoli per recuperare la partita dovrà trovare il modo per scardinare al meglio la difesa avversaria. Oltre a questo anche più precisione con i tiri.

Termina il primo tempo di Bologna-Napoli, con i padroni di casa che conducono per 2 a 0.

45′ – Gol Bologna. Dzemaili raddoppia, con un tiro da fuori area che trova l’angolino.

44′ – 1 minuto di recupero.

42′ – Gol Bologna. Malcuit troppo avanti, Palacio trova campo libero e mette una palla perfetta per Santander che segna.

37′ – Ancora il Bologna, con Palacio che sulla sinistra mette un bel cross per Orsolini di testa che spedisce di pochissimo a lato.

31′ – Ripartenza pericolosa del Napoli, che in tre passaggi fa arrivare Milik davanti alla porta per la conclusione. Purtroppo però è respinta dal difensore del Bologna.

29′ – Calcio d’angolo molto pericoloso di Pulgar, che trova Danilo; Karnezis para e respinge in calcio d’angolo.

26′ – Ancora pericoloso il Bologna, con Soriano che trova Santander in area; tiro ribattuto e calcio d’angolo. Su calcio d’angolo lo stesso Santander si rende molto pericoloso di testa. Palla poco oltre la traversa.

24′ – Bella azione personale di Dijks sulla sinistra, ma non trova i compagni in mezzo con il cross rasoterra.

20′ – Colpo di testa di Milik che finisce fuori, su cross di Ghoulam.

18′ – Su tiro ribattuto di Verdi, la palla arriva ad Insigne che tira. Skorupski blocca.

15′ Ripartenza pericolosa del Bologna, il tiro di Santander però è murato dalla difesa azzurra.

13′ – Palla recuperata da Malcuit, arriva a Milik che trova Insigne libero: palla di poco sopra la traversa.

7′ – Azzurri che provano subito a sfondare per vie centrali. Verdi, ispirato, trova un triangolo nello stretto e poi conclude; palla di poco a lato.

4′ – Il gioco riprende.

3′ – Interruzione di gioco per problemi alla bandierina di uno degli assistenti.

1′ – Napoli subito pericoloso, con un’azione che parte dalla sinistra con Ghoulam per finire a destra con il cross di Malcuit. Calcio d’angolo.

20:31 – Ecco il fischio d’inizio di Di Paolo. Si parte!

20:25 – Squadre in campo, entrambe con la classica maglia per le partite in casa.

20:15 – Termina il riscaldamento e le due squadre si dirigono negli spogliatoi.

Le formazioni ufficiali delle due squadre, in campo per il riscaldamento:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio. All. Mihajlovic.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Verdi, Zielinski, Fabián, Insigne; Younes, Milik. All. Ancelotti.

Bologna e Napoli si sfidano per l’ultima partita di questo campionato di Serie A. L’obiettivo degli azzurri è quello di raggiungere e superare gli 80 punti, mentre i felsinei cercano il decimo posto in classifica.

