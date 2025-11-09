Live-Bologna-Napoli: il Napoli cade a Bologna (2-0, 50′ Orsolini, 67′ Holm)

Serie A: brutta sconfitta del Napoli a Bologna. Azzurri mai pericolosi
90′ + 4′ di recupero. Perde il Napoli a Bologna. Azzurri in difficoltà al Dall’Ara non hanno mai impensierito
90′ Tiro di Bernardeschi altissimo.
82′ Esce Mctominay dentro Lucca per il Napoli.
81′ Doppia sostituzione per il Bologna: fuori Orsolini e Pobega, dentro Moro e Casale.
77′ Doppio cambio per il Napoli: fuori Buongiorno e Gutierrez, dentro Juan Jesus ed Olivera.
76′ Giallo Neres per trattenuta su Cambiaghi.
76′ Palo esterno di Gutierrez.
71′ Cartellino giallo per Noa Lang.
70′ Doppio cambio per il Napoli: fuori Elmas e Politano, dentro Lang e Neres.
67′ Raddoppio del Bologna. Gol di testa di Lucumì sul cross di Holm.
63′ Cartellino giallo per Hojlund.
61′ Terzo cambio per il Bologna: fuori Odgaard, dentro Bernardeschi.
50′ Gol del Bologna! Padroni di casa in vantaggio con il tiro vincente di Dallinga sul cross di Cambiaghi
Inizia il secondo tempo
45′ concessi 5‘ di recupero. Finisce il primo tempo, equilibrato. Napoli bene in difesa, in avanti occorre essere più inicisivi
42′ Hojlund arriva sull’esterno, mette il pallone al centro ma lo recupera la difesa del Bologna.
38′ Problema fisico per Rowe. Dopo una serie di valutazioni rientra in campo, ma non sembra essere al meglio.
32‘ Rowe conclude dalla distanza, Milinkovic-Savic devia in angolo.
30′ Calcio d’angolo, ancora Lucumì in area ma c’è un fallo in attacco su Di Lorenzo.
22′ Bologna su calcio d’angolo. Lucumì non trova lo specchio della porta.
19′ Contropiede Napoli. Politano serve Elmas, il tiro è facile preda di Pessina.
17′ Hojlund! Riceve, controlla, si porta avanti la palla, serpentina, tira, palla deviata in angolo da Ferguson.
6′ Skorupski in preda a problemi muscolari, entra il giovanissimo Massimo Pessina.
15.00 BOLOGNA NAPOLI: partiti!!!
Le formazioni:
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. A disposizione: Happonen, Pessina, Casale, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Fabbian, Moro, Sulemana, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dominguez. All. Italiano.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Ferrante, Contini, Beukema, Juan Jesus, Mazzocchi, Olivera, Marianucci, Vergara, Lang, Neres, Ambrosino, Lucca. All. Conte.