Serie A

Live-Bologna-Napoli: Partita molto tattica. Inizia la ripresa (1-0)

Pubblicato il
bologna-napoli

Serie A: Bologna Napoli. Gli azzurri di Conte in campo con Elmas e Gutierrez dal primo minuto

50′ Gol del Bologna! Padroni di casa in vantaggio con il tiro vincente di Dallinga sul cross di Cambiaghi

Inizia il secondo tempo

45′ concessi 5‘ di recupero. Finisce il primo tempo, equilibrato. Napoli bene in difesa, in avanti occorre essere più inicisivi

42′ Hojlund arriva sull’esterno, mette il pallone al centro ma lo recupera la difesa del Bologna.

38′ Problema fisico per Rowe. Dopo una serie di valutazioni rientra in campo, ma non sembra essere al meglio.

32‘ Rowe conclude dalla distanza, Milinkovic-Savic devia in angolo.

30′ Calcio d’angolo, ancora Lucumì in area ma c’è un fallo in attacco su Di Lorenzo.

22′ Bologna su calcio d’angolo. Lucumì non trova lo specchio della porta.

19′ Contropiede Napoli. Politano serve Elmas, il tiro è facile preda di Pessina.

17′ Hojlund! Riceve, controlla, si porta avanti la palla, serpentina, tira, palla deviata in angolo da Ferguson.

6′ Skorupski in preda a problemi muscolari, entra il giovanissimo Massimo Pessina.

15.00 BOLOGNA NAPOLI: partiti!!!

Le formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. A disposizione: Happonen, Pessina, Casale, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Fabbian, Moro, Sulemana, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dominguez. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Ferrante, Contini, Beukema, Juan Jesus, Mazzocchi, Olivera, Marianucci, Vergara, Lang, Neres, Ambrosino, Lucca. All. Conte.

