LIVE – Brescia-Napoli 1-2 (26′ Chancellor, 49′ Insigne, 53′ Fabian): entra Zielinski per Elmas

Brescia-Napoli è la prima partita di questa giornata di campionato, con gli azzurri che ripartono dalla vittoria contro il Cagliari. Premi F5 per aggiornare il LIVE.

80′ – Pestone involontario di Balotelli a Maksimovic, e per questo il gioco è rimasto fermo qualche minuto.

78′ – Balotelli ci prova dalla distanza, ma la palla è fuori.

75′ – Secondo cambio per il Napoli. Esce Elmas, dentro Zielinski.

73′ – Ammonito Elmas.

73′ – Ammonito Martella nel Brescia.

71′ – Palla gol per il Brescia, con Balotelli trovato da Skrabba. Ma la palla finisce alta sopra la traversa.

70′ – Conclusione dalla distanza di Skrabb ma palla alta.

67′ – Occasione da gol per il Napoli con Insigne, ma che non va in porto.

66′ – Primo cambio per il Napoli, fuori Mertens dentro Milik. Il belga prende il cartellino giallo perché poteva uscire anche da una parte più vicina rispetto al centro del campo.

64′ – Cambio per il Brescia: fuori Bjarnason, dentro Skrabb

63′ – Mertens trova il gol per il 3 a 1 del Napoli, ma è in fuorigioco. Gol annullato.

58′ – Fabian Ruiz ci riprova! Di nuovo dalla stessa posizione, su per giù, con un tiro da fuori area ma trova Joronen piazzato bene. Calcio d’angolo, successivo, che non risulta pericolo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! FABIAAAAAAAAAAAAAN RUUUUUUUUUUIIIIZ!! CHE GOL! Gran sinistro da fuori area con palla all’incrocio! 2-1 del Napoli e risultato ribaltato

51′ – Contropiede del Brescia che non si concretizza.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIINSIIIIIIIIIIIGNEEEEEEEEEEEEEEEEE!! GOL DEL NAPOLI! Il capitano azzurro spiazza completamente Joronen e segna il rigore!

48′ – Orsato va a rivedere al Var il tocco di mano di Mateju. CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI!

Inizia il secondo tempo! Gli azzurri riprendono il gioco.

Il Napoli non riesce a penetrare il muro eretto dal Brescia in questo primo tempo; squadra di casa che con il gol del vantaggio trova una situazione ottimale da gestire. Ci vorrà qualcosa di più in attacco per gli azzurri per scardinare la difesa dei padroni di casa.

Si chiude il primo tempo con addirittura un secondo di anticipo.

44′ – Calcio d’angolo per il Brescia, dove Balotelli la prende di testa ma va fuori.

41′ – Cross di Di Lorenzo, Mateju mette in calcio d’angolo. Calcio d’angolo che finisce per essere spazzato via dal Brescia che sbaglia il contropiede. Palla di nuovo al Napoli.

39′ – Imbucata di Di Lorenzo, ma Mertens non riesce ad agganciare il pallone.

35′ – Fallo di Bisoli e calcio di punizione per il Napoli. Ma nessun pericolo per i padroni di casa.

Con il gol del vantaggio la strategia del Brescia di rimanere dietro e chiudere tutti gli spazi trova ancora più efficacia. Il Napoli vuole cercare di sfondare, ma non riesce a passare tra le maglie difensive della squadra di casa.

26′ – GOL BRESCIA. Su calcio d’angolo battuto da Tonali, Chancellor trova il tempo e porta in vantaggio la sua squadra.

19′ – Mertens ancora vicino al gol! Grande palla di Insigne, il belga tira al volo ma non riesce ad impattare bene la palla. Joronen para.

13′ – Il Brescia con una ripartenza prova a creare un pericolo per gli azzurri, che fino ad ora hanno mantenuto il pallino del gioco, ma senza riuscirci.

9′ – Azione prolungata sulla destra degli azzurri, con Politano, Di Lorenzo e Fabian Ruiz. Lo spagnolo prova il tiro ma la palla va fuori.

7′ – Azione sulla destra, dove il Napoli trova un calcio d’angolo. Un ulteriore calcio d’angolo per gli azzurri a causa della deviazione di un giocatore del Brescia. Ma gli azzurri non sono pericolosi.

5′ – Fallo di mano di Mario Rui dopo una buona ripartenza del Brescia. Sulla successiva punizione la squadra di casa non si rende pericolosa.

1′ – Napoli già vicino al gol! Insigne pesca Mertens, che con un pallonetto prende la parte superiore della traversa e finisce fuori.

Si comincia!

20:40 – Riscaldamento terminato per le squadre, tra poco comincerà il primo tempo.

20:30 – Le squadre procedono con il riscaldamento prima dell’inizio della partita.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Tonali; Zmrhal, Bjarnason; Balotelli. All. Lopez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

Continuare con un secondo successo di fila per il Napoli significa fare un passo in avanti deciso per la zona Europa. Brescia-Napoli è la partita che inaugura questa giornata di campionato, anticipo del venerdì che prenderà il via alle 20 e 45.

Comments

comments