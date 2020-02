LIVE – Brescia-Napoli: Mertens vicino al gol

Brescia-Napoli è la prima partita di questa giornata di campionato, con gli azzurri che ripartono dalla vittoria contro il Cagliari. Premi F5 per aggiornare il LIVE.

1′ – Napoli già vicino al gol! Insigne pesca Mertens, che con un pallonetto prende la parte superiore della traversa e finisce fuori.

Si comincia!

20:40 – Riscaldamento terminato per le squadre, tra poco comincerà il primo tempo.

20:30 – Le squadre procedono con il riscaldamento prima dell’inizio della partita.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Tonali; Zmrhal, Bjarnason; Balotelli. All. Lopez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

Continuare con un secondo successo di fila per il Napoli significa fare un passo in avanti deciso per la zona Europa. Brescia-Napoli è la partita che inaugura questa giornata di campionato, anticipo del venerdì che prenderà il via alle 20 e 45.

