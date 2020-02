LIVE – Cagliari-Napoli (0-1 65′ Mertens): il Cagliari cerca il pareggio

Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Napoli, match delle 18 di questa giornata di campionato. Premi F5 per aggiornare il live.

90′ + 2 – Mertens ci prova di nuovo dal limite dell’arera ma la palla finisce alta.

Saranno 5 i minuti di recupero.

88′ – Politano cerca di rientrare sul sinistro ma il tiro è ribattuto. Calcio d’angolo.

86′ – Pressione molto alta dei padroni di casa per cercare di trovare il pareggio.

83′ – Tiro da fuori area di Klavan, Ospina manda in calcio d’angolo. Sul successivo calcio d’angolo Cagliari non pericoloso e fondo per il Napoli.

Terzo ed ultimo cambio anche per il Cagliari: out Cigarini e dentro Birsa.

80′ – Giallo per Zielinski. Sugli sviluppi della successiva punizione per i rossoblu, non succede nulla di pericoloso per gli azzurri.

Terza ed ultima sostituzione per il Napoli: fuori Hysaj, dentro Mario Rui. Hysaj ha accusato dei problemi dopo aver subito un fallo poco prima.

78′ – Cagliari pericoloso in ripartenza con Simeone, ma Di Lorenzo lo porta sull’esterno e l’azione sfuma in un nulla di fatto.

72′ – Grande imbucata per Elmas che appoggia per Mertens, ma tira altissimo.

71′ – Pellegrini trova un gran tiro da quasi 30 metri, ma Ospina c’è e blocca.

Secondo cambio per il Cagliari: out Walukiewicz e dentro Mattiello.

Secondo cambio nel Napoli: dentro Politano e fuori Callejon. Cambio anche per il Cagliari: dentro Paloschi per Pereiro.

65′ – GGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL MERTENS!! Su ripartenza degli azzurri, il belga trova un grandissimo gol con un tiro sul secondo palo in area di rigore. Vantaggio azzurro!

63′ – Callejon taglia dentro l’area di rigore ma non trova il pallone, con un bel cross di Zielinski. Ma c’è fuorigioco dello spagnolo.

Cambio per il Napoli: esce Demme ed entra il capitano, Lorenzo Insigne.

58′ – Simeone ci prova dal limite dell’area azzurra ma la palla va fuori.

54′ – Occasione per Zielinski! Tiro da fuori che trova Cragno sulla traiettoria. Calcio d’angolo per gli azzurri, dove Zielinski ci riprova ma non va.

52′ – Grande azione di Mertens in area di rigore avversaria, che ne salta due ma il terzo no. Elmas prende palla ma il tiro risulta debole.

49′ – Napoli tutto nella propria metà campo in questo inizio di ripresa, con i rossoblu che cercano di trovare lo spunto decisivo.

Azzurri che giocano il primo pallone del secondo tempo. Nessun cambio tra le due squadre tra il primo ed il secondo tempo.

Si ricomincia!

Non una prima frazione di gioco esaltante; il Napoli ci ha provato con il suo solito palleggio, trovando anche qualche occasione ma non riuscendo a sfruttarla in pieno. Il Cagliari alcune volte si è trovato ad essere pericoloso in area azzurro, soprattutto con Gaston Pereiro.

45′ – Si chiude il primo tempo tra Cagliari e Napoli.

Non ci sarà recupero in questa prima frazione di gioco.

35′ – Occasione Napoli: Elmas, trovato da Callejon, trova il tiro ma Cragno è nella posizione giusta per parare.

34′ – Occasione Cagliari: incursione di Gaston Pereiro che va vicino al gol.

30′ – MERTENS vicino al gol! Su punizione, il belga trova una bella traiettoria ma finisce di poco a lato.

25′ – Occasione Napoli: Demme pesca l’inserimento di Zielinski che però non trova la porta. Callejon poco dopo stava per trovare l’autogol di un difensore del Cagliari.

23′ – Occasione Napoli: su punizione, Manolas la prende di testa ma la spedisce in alto.

19′ – Gaston Pereiro prova la sua prima giocata in Serie A, ma trova Ospina pronto sulla traiettoria.

15′ – Rischio di Ospina sulla pressione del Cagliari.

11′ – Ammonito Joao Pedro per una spinta di reazione dopo uno scontro con Demme.

9′ – Dopo una lunga azione manovrata, il Napoli si è trovato ad andare vicino al gol. Ma il fuorigioco annulla tutto.

3′ – Grande azione di Fabian Ruiz, che prova a piazzarla dal limite dell’area. Tiro che finisce fuori.

1′ – Elmas subito in proiezione offensiva e pericoloso, ma non trova l’ultimo passaggio.

18:00 – Per i rossoblu la prima palla giocata.

INIZIA IL PRIMO TEMPO DI CAGLIARI-NAPOLI

17:50 – Riscaldamento terminato, tra poco si comincia.

17:20 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali delle due squadre:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Walukiwicz, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Elmas, Mertens.

Il Napoli di Gattuso ha un’occasione importante oggi, contro il Cagliari alla Sardegna Arena; con una vittoria infatti potrebbe fare un bel balzo in avanti in classifica, soprattutto dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter. I rossoblu invece vogliono ritrovare la brillantezza persa in queste ultime partite.

