LIVE – Cagliari-Napoli: comincia il match!

Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Napoli, match delle 18 di questa giornata di campionato. Premi F5 per aggiornare il live.

3′ – Grande azione di Fabian Ruiz, che prova a piazzarla dal limite dell’area. Tiro che finisce fuori.

1′ – Elmas subito in proiezione offensiva e pericoloso, ma non trova l’ultimo passaggio.

18:00 – Per i rossoblu la prima palla giocata.

INIZIA IL PRIMO TEMPO DI CAGLIARI-NAPOLI

17:50 – Riscaldamento terminato, tra poco si comincia.

17:20 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali delle due squadre:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Walukiwicz, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Elmas, Mertens.

Il Napoli di Gattuso ha un’occasione importante oggi, contro il Cagliari alla Sardegna Arena; con una vittoria infatti potrebbe fare un bel balzo in avanti in classifica, soprattutto dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter. I rossoblu invece vogliono ritrovare la brillantezza persa in queste ultime partite.

