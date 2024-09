Live-Cagliari-Napoli: poker del Napoli, la chiude Buongiorno (0-4; 18′ Di Lorenzo; 66′ Kvaratskhelia; 71′ Lukaku; 93′ Buongiorno)

Il Napoli di Conte affronta in trasferta il Cagliari di Nicola alle ore 18. Lukaku titolare al centro dell’attacco azzurro dal 1′

E’ il Napoli che i tifosi sognavano: cinico, determinato, sciolto e disinvolto! In palla dal punto di vista fisico contiene un Cagliari sporco e cattivo infilandolo al momento giusto! Lode a Meret che salva sullo 0-1 varie volte, incontenibile gli azzurri in avanti. Conte sta facendo un buon lavoro. Ottimi Kvara, Di Lorenzo e Buongiorno. Lukaku fa la sua parte; centrocampo di classe. Neres sempre di qualità. Buon esordio per McTominay e Gilmour, avranno modo di mettersi in mostra.

93′ gooooolllllllllllllllll POKER DEL NAPOLI! David Neres, cross da corner, Buongiorno di testa batte Scuffet

90′ tre minuti di recupero

84′ Scatto all’indietro di Simeone che anticipa Makoumbou sino al limite della propria area

81′ David Neres entra al posto di Politano.

74′ cambi nel Napoli: entrano Simeone, McTominay e Gilmour al posto di Lukaku, Kvaratskhelia e Lobotka

71′ GOOOOOLLLLLLL: leggerezza di Scuffet che serve Kvara in area per errore, velo di di Politano per Lukaku che non sbaglia e insacca.

66′ – GOOOOOllllllllllllllllllllll RADDOPPIO del NAPOLI! Lukaku riceve e con un filtrante d’esterno manda in porta Kvaratskhelia: il georgiano infila Scuffet con un tiro sul primo palo.

64′ Primo cambio Napoli: entra Olivera a Spinazzola.

60′ Doppio cambio nel Cagliari: fuori Gaetano e Azzi, entrano Mutandwa e Zortea.

57′ Ammonito Lukaku, per un fallo ai danni di Mina.

56′ Ancora grande parata di Meret che toglie dall’incrocio dei pali un missile di Marin dai 25 metri.

49′ Gioco fermo, Rrahmani è a terra per un colpo subito alla testa: il kosovaro sta ricevendo le cure mediche del caso.

47′ pericolosissimo Luperto con un colpo di testa, grande parata di Meret

19.13 Comincia la ripresa.

18:55 termina il primo tempo

45’+8′ Occasione per Gaetano! Il suo destro è deviato in corner.

45′ Ci saranno 8 minuti di recupero, 1′ per il calcio giocato, 7′ per l’interruzione.

42′ Lobotka sbaglia il tempo d’intervento e commette fallo, giallo per lui (il primo della partita)

32′ si gioca

30’Partita già interrotta da alcuni minuti per lancio di oggetti e fumogeni tra le due tifoserie. C’è forte tensione all’Unipol Domus. I capitani dialogano con le rispettive tifoserie

24′ Bella azione del Napoli, Anguissa recupera palla e serve Kvara che gli restituisce il pallone, palla in mezzo per Lukaku, ma il tiro viene salvato da Luperto. Napoli vicino al raddoppio.

18′ GOOOOLLLLLL del NAPOLIIIII: Anguissa recupera palla e serve Politano sulla fascia destra, l’esterno la mette dentro. La sfera arriva sui piedi di Lukaku: il belga serve Di Lorenzo che con il mancino va in rete grazie anche alla deviazione di Mina!

10′ Gara subito molto intensa e combattuta

1′ si presenta il Cagliari, troppa garra, fallo su Kvara

Ore 18: PARTITI!

Le formazioni:

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola A disposizione: Ciocci, Sherri, Adopo, Lapadula, Viola, Zortea, Jankto, Wieteska, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Kingstone, Felici

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Neres, McTominay, Marin, Olivera, Simeone, Zerbin, Ngonge, Raspadori, Folorunsho

