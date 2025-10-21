Live: Champion League. Psv-Napoli: la sblocca Scott di testa! (0-1, 31′ McTominay)

Champions League: Napoli in Olanda con McTominay, Buongiorno e Politano dal 1′. Conte da fiducia a Lucca in attacco
31′ GOOOOOLLLLLLLLLLL DEL NAPOLI, SCOTT MCTOMINAY INFILA DI TESTA UN CROSS PERFETTO DI SPINAZZOLA 0-1
30′ Ammonito Veerman per un intervento irregolare ai danni di Anguissa.
28′ Spinazzola rientra sul destro e fa un tiro-cross che per poco non beffa Kova
18′ gol annullato al PSV per fuorigioco. Gol annullato al PSV ( Saibari con una zampata al volo anticipa Milinkovic-Savic)
11′ Ripartenza SV: Man combina con Salibari e arriva al tiro da posizione pericolosa, gran parata di Milinkovic-Savic in corner
7′ Imbucata -di Gilmour per De Bruyne, il belga supera il portiere ma può solo crossare in area, è angolo
2′ – Lucca si libera al tiro da fuori area, conclude troppo in fretta, fuori, aveva il tempo di cercare una soluzione migliore
Ore 21:00 Partiti!!!
Le formazioni:
PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Kovar; Mauro Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Schouten; Man, Salibari, Perisic; Til. All. Bosz
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne McTominay; Lucca. All. Conte.