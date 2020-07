Live – Champions League: il sorteggio per il tabellone della final eight

Live – Champions League: segui con noi la diretta testuale dei sorteggi per gli accoppiamenti della final eight di Lisbona.

LE SQUADRE PRESENTI

Atalanta

Atletico Madrid

Lipsia

Psg

Chelsea / Bayern Monaco

Napoli / Barcellona

/ Barcellona Real Madrid / Manchester City

Lione / Juventus

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Nel sorteggio ci saranno quattro bigliettini con il nome di una singola squadra (le già qualificate Atalanta, Atletico Madrid, Psg e Lipsia) e quattro bigliettini con una doppia opzione in attesa dell’esito dei ritorni degli ottavi. Non solo, dopo aver sorteggiato i quarti si procederà con altri due sorteggi che stileranno il tabellone completo: quello delle semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale (per motivi burocratici). Importante: non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione.

Comments

comments