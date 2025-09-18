Live-Champions League- Manchester-Napoli: Napoli in dieci dal 21′ perde la gara per i gol di Haaland al 56′ e Doku al 66′ (2-0)

Live-Champions League- Manchester: super match all’Etihad Stadium. Guardiola Vs Conte, vince Pep ma partita falsata dall’espulsione (giusta) di De Lorenzo al 21′

Gli azzurri escono sconfitti dall’Etihad Stadium ma hanno lottato con orgoglio. L’espulsione di Di Lorenzo nei primi minuti ha stravolto la partita degli azzurri costretti a difendersi per tutto il match. A nulla valgono le super parate di Milinkovic Savic alla fine il City ha la meglio grazie ai due splendidi gol di Haaland e Doku

90’+2′ Finisce il match, Napoli mai pericoloso nella ripresa ma in 10 contro 11 gara molto difficile.

71′ – Fuori Anguissa, Lobotka e Hojlund, dentro Elmas, Gilmour e David Neres.

69′ – Fuori Doku, dentro Savinho.

66′ – Raddoppio di Doku, splendida azione personale la sua.

56′ – va in gol il City con Haaland di testa su cross di Foden

55′ – Esce Politano, entra Juan Jesus.

52′ – Giallo a Matteo Politano che interrompe il contropiede di Doku.

50′ – Spinge il Manchester City, il Napoli si difende come può

22.05 – Inizia il secondo tempo

45’+4′ grande sofferenza ma anche personalità per il Napoli che costringe il City a chiudere il primo tempo sullo 0-0

40′ – Savic salva innumerevoli volte prima su O’Riley e poi su Gvardiol. Il Napoli tiene duro

37′ – Parata importante di Savic sul destro al volo di Rodri

25′ – Fuori De Bruyne, dentro Olivera

24′ Colpo di testa di Haaland, poco più alto sopra la traversa

23′ – Punizione di Reijnders deviata in corner.

18′ – Brutto intervento di Di Lorenzo su Haaland. Var in corso. Espulso per chiara occasione da gol

17′ – Miracolo di Donnarumma su Beukema di testa. Prima grande occasione della gara in favore del Napoli

12′ – Buona occasione con Spinazzola che mette un pericoloso traversone. Il Napoli c’è!

9′ – Destro potente di Reijnders deviato da Savic in corne

7′ – Ottimo approccio degli azzurri

5′ – Fallo di Doku su Politano.

3′ – Forte pressing del Napoli

21.01 – inizia la gara

20.00 – Di seguito le formazioni ufficiali:

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Doku; Haaland. A disposizione: Trafford, Bettinelli, Aké, Nico Gonzalez, Savinho, Matheus Nunes, Bobb, Mukasa, Lewis, Mfuni. Allenatore: Josep Guardiola

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Meret, Ferrante, Juan Jesus, Gutierrez, Olivera, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Ambrosino, Lucca, Lang. Allenatore: Antonio Conte

