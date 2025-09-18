Champions League

Live-Champions League- Manchester-Napoli: super match all’Etihad Stadium. Napoli in dieci al 21′ (0-0)

Live-Champions League- Manchester: super match all’Etihad Stadium.  Guardiola Vs Conte

40′ –  Savic salva innumerevoli volte prima su O’Riley e poi su Gvardiol. Il Napoli tiene duro

37′ – Parata importante di Savic sul destro al volo di Rodri

25′  – Fuori De Bruyne, dentro Olivera

24′  Colpo di testa di Haaland, poco più alto sopra la traversa

23′ – Punizione di Reijnders deviata in corner.

18′ – Brutto intervento di Di Lorenzo su Haaland. Var in corso. Espulso per chiara occasione da gol

17′ – Miracolo di Donnarumma su Beukema di testa. Prima grande occasione della gara in favore del Napoli

12′ – Buona occasione con Spinazzola che mette un pericoloso traversone. Il Napoli c’è!

9′ – Destro potente di Reijnders deviato da Savic in corne

7′ – Ottimo approccio degli azzurri

5′ – Fallo di Doku su Politano.

3′ – Forte pressing del Napoli

21.01 – inizia la gara

20.00 – Di seguito le formazioni ufficiali:

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Doku; Haaland. A disposizione: Trafford, Bettinelli, Aké, Nico Gonzalez, Savinho, Matheus Nunes, Bobb, Mukasa, Lewis, Mfuni. Allenatore: Josep Guardiola
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Meret, Ferrante, Juan Jesus, Gutierrez, Olivera, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Ambrosino, Lucca, Lang.  Allenatore: Antonio Conte

