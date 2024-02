Live Champions League Napoli-Barcellona: finisce in pari, i giochi sono aperti (1-1; 60′ Lewandowski; 75′ Osimhen)

Live Champions League: buona la prova parte degli azzurri ora guidati in panchina da Francesco Calzona. La qualificazione è rimandata alla gara di ritorno il 12 marzo

90′ + 4′ Finisce 1-1 tra Napoli e Barcellona. Partita combattuta: gli azzurri hanno contrastato al massimo un avversario che seppur lontano dal suo antico blasone ha comunque in organico dei campioni. Meglio il secondo tempo per il Napoli che a tratti ha fatto rivedere un buon calcio, culminato nel gol del pareggio di Victor Osimhen. Esordio difficile (se si considera la portata di questo match, il primo per lui) ma positivo per Ciccio Calzona.

89′ Occasione Simeone che con grinta ci prova dal limite, la palla è alt.

87′ Nel Barca fuori Pedri e Christensen, dentro Joao Felix e Romeu.

85′ Terzo calcio d’angolo consecutivo in favore del Napoli che rimane pericoloso in avanti, in grande difficoltà il Barcellona in questa fase di gara dopo la rete di Victor Osimhen. Colpisce di testa Anguissa, che fallisce una ottima occasione

80′ Ci prova Giacomo Raspadori, buona la traiettoria ma la barriera respinge

79′ Buon momento per il Napoli; calcio di punizione da ottima posizione in favore del Napoli e cartellino giallo per il danese Christensen dopo un intervento falloso ai danni di Lobotka.

78′ Cambi azzurri: escono Osimhen e Politano, entrano Simeone e Raspadori.

77′ Ammonito dopo il gol Inigo Martinez per proteste, voleva un fallo ai suoi danni

75′ GOOOOOOLLLLLLLL per il Napoli: pareggio di Osimhen che raccoglie palla da Anguissa e dopo aver vinto il duello con Martinez deposita la palla in rete! 1-1

68′ Doppio cambio per il Napoli: escono Cajuste e Kvaratskhelia, entrano Traoré e Lindstrom.

60′ Gol degli ospiti. Dagli e dagli il Barcellona riesce a segnare. Imbucata di Pedri :Lewandowski si fa trovare pronto a centro area, ha il tempo di girarsi e depositarla nell’angolino alla destra di Meret 0-1

54′ il copione non cambia: il Barcellona palleggia, tiene palla, affonda e ci prova. Il Napoli tiene botta e prova a ripartire.

22:02 Inizia il secondo tempo

45′ fischia l’arbitro, finiti i primi 45 minuti 0-0. Il Barca è più squadra e si è reso pericoloso più volte, bravo Meret a salvare la porta in tre occasioni. Magari sarà difficile mantenere questi ritmi così aggressivi: il Napoli appare ancora insicuro ma regge e cerca la quadra, sperando di trovarla nella ripresa. Osimhen si è visto poco, spesso in posizione di fuorigioco.

41′ Buon momento del Napoli che riesce a fare delle buone giocate nella metà campo avversaria. La partita non si sblocca

39′ Azione concertata del Napoli: ma conquista solo un angolo. Nulla di fatto.

33′ Calcio di punizione per gli ospiti, Lewandowski di testa, la sfera termina a lato

27′ Il Napoli riesce a completare uno scambio: Kvara-Osimhen-Politano ma l’attaccante nigeriano finisce in fuorigioco

23′ Due interventi prodigiosi di Meret salvano la porta del Napoli, uno su Lewandowski, l’altro su Gundogan

18′ Primo corner per il Napoli guadagnato da un’azione Politano-Osimhen

16′ Ammonito de Jong per intervento in scivolata in ritardo su Giovanni Di Lorenzo

13′ Il Napoli prova ad affacciarsi finora timidamente nell’area avversaria

9′ Pallone perso da Cajuste a centro campo, Yamal al limite dell’area calcia ma trova pronto Meret a respingere

5′ Barcellona molto aggressivo nei primi minuti. Va in pressing per provare a destabilizzare e sorprendere gli azzurri

Ore 21: Partiti!

In curva B una bellissima coreografia (mancava da tempo) fatta di cartoncini bianchi e azzurri.

Le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Francesco Calzona.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, De Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.

