Live: Champion’s League: Napoli-Eintracht Frankfurt, per gli azzurri obbligatorio vincere. Finito il primo tempo (0-0)

 Napoli-Eintracht Frankfurt, Conte schiera sua formazione migliore per continuare il cammino in Champion’s League

45′ + 1′ Alle 19:32 finisce il primo tempo 0-0. Il Napoli deve osare di più. 

40′ Gutierrez libera Anguissa per il suo sinistro:alto

34′ Il Napoli domina anche come possesso palla ma non riesce a concretizzare

13′ Apertura geniale di Anguissa che innesca Elmas, il numero 20 salta l’avversario entra in area e calcia ma trova la deviazione di Zetterer

11′  McTominay  allarga per Elmas, il macedone si accentra e calcia ma finisce proprio per colpire lo scozzese

6′  Cross di Gutierrez per Højlund al centro dell’area di rigore: il danese si scontra con Anguissa, nulla di fatto

Ore 18:46 Partiti

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas
Allenatore: Antonio Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt
Allenatore: Dino Toppmoller

