Live: Champion’s League: Napoli-Eintracht Frankfurt, per gli azzurri obbligatorio vincere. Finito il primo tempo (0-0)

Napoli-Eintracht Frankfurt, Conte schiera sua formazione migliore per continuare il cammino in Champion’s League
45′ + 1′ Alle 19:32 finisce il primo tempo 0-0. Il Napoli deve osare di più.
40′ Gutierrez libera Anguissa per il suo sinistro:alto
34′ Il Napoli domina anche come possesso palla ma non riesce a concretizzare
13′ Apertura geniale di Anguissa che innesca Elmas, il numero 20 salta l’avversario entra in area e calcia ma trova la deviazione di Zetterer
11′ McTominay allarga per Elmas, il macedone si accentra e calcia ma finisce proprio per colpire lo scozzese
6′ Cross di Gutierrez per Højlund al centro dell’area di rigore: il danese si scontra con Anguissa, nulla di fatto
Ore 18:46 Partiti
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas
Allenatore: Antonio Conte
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt
Allenatore: Dino Toppmoller