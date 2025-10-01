Live-Champions League: Pari dello Sporting Lisbona su rigore (1-1, 36′ Hojlund; 62′ Suarez p.)

Napoli-Sporting Lisbona: fischio di inizio allo stadio Maradona alle ore 21
62′ Luis Suarez non sbaglia dagli 11 metri 1-1
61′ Rigore per lo Sporting Lisbona. Politano entra in ritardo.
58′ Napoli intelligente. Dal limite gran destro di De Bruyne deviato in corner.
22:02 inizia la ripresa. Nello Sporting fuori Trinçao, dentro Goncalves.
45’+1′ finisce il primo tempo. Napoli in vantaggio meritatamente 1-0
41′ Rinvio lungo di M.Savic che lancia in contropiede Politano, l’esterno rientra e calcia ma Rui Silva fa un miracolo e respinge in corner
36′ GOOOOOOLLLLLLLLL DEL NAPOLI AZIONE PENETRANTE AZZURRA, PALLA PERFETTA DI DE BRUYNE PER HOJLUND CHE TRAFIGGE RUI SILVA
31‘ nuova azione azzurra in avanti e nuovo tiro di Anguissa deviato in angolo. Sul corner testa dello stesso centrocampista del Camerun palla fuori
25′ Discesa Sporting con tiro in porta agevolmente bloccato da Milinkovic-Savic
21′ azione ben orchestrata del Napoli, ma il tiro di Anguissa è fuori misura
18‘ Il Napoli tiene nelle proprie mani la gara anche se ha impensierito poco la retroguardia avversaria e Rui Silva
21:01 Partiti!!! Lo striscione in Curva B: “Fermate il baratro in cui state conducendo l’umanità, basta guerre…basta atrocità”. Il capitano in assenza di Di Lorenzo è Politano.
Le formazioni:
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.
SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões; Quenda, Trincão, Catamo; Ioannidis. All. Rui Borges.