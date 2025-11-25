Live – Champions – Napoli-Qarabag: inizia la ripresa (0-0)

Live – Champions – Napoli-Qarabag: Azzurri in campo per la vittoria, del nome di D10S

52′ Medina ha perso i sensi dopo una pallonetto involontaria di McTominay. Intervento immediato dei sanitari. Si riprende

50′ Noa Lang ammonito per un fallo tattico

22:01 inizia la ripresa, nessuna sostituzione

45‘ buon momento del Napoli negli ultimi minuti del primo tempo ma non riescono a segnare. Finisce il primo tempo.

40′ il Capitano Di Lorenzo servito ottimamente da Buongiorno inciampa davanti al portiere….da posizione clamorosa

35′ Lang sfugge sulla sinistra e va al cross, Neres si coordina per una rovesciata pazzesca che costringe il portiere Kochalski ad un intervento prodigioso. Un gesto tecnico che avrebbe meritato maggior fortuna

27′ McTominay cade in area a seguito di un contatto: l’arbitro non rileva alcunché

26′ Triangolazione Neres, Lobotka e Di Lorenzo: il capitano azzurro effettua un cross basso su cui Hojlund non riesce ad arrivare.

15′ Beukema per Neres: il brasiliano prova a servire Hojlund a centro area ma viene anticipato dal difensore.

10′ l’omaggio dei tifosi sugli spalti a Diego Armando Maradina: tutti intonano: “Olé, olé, Diego”, in onore del D10s per il quinto anniversario dalla sua scomparsa. Sciarpata delle due curve.

Ore 21:00 Partiti

Antonio Conte a Sky Sport: “Gutierrez? Sono cose che non posso controllare, la distorsione ci mancava: dispiace, parliamo di tante cose ma alla fine a avere o non avere i giocatori diventa di fondamentale importanza. Neres-Lang? C’è anche da calibrare delle energie, loro hanno fatto gol ed era giusto comunque dare fiducia per cercare di gestire anche l’aspetto emotivo da parte loro“.

Le formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Jafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. A disposizione: Magomedaliyev, Buntić, Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, Bayramov, Hüseynov. Allenatore: Qurban Qurbanov

