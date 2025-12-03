Coppa Italia

Live Coppa Italia: Il Napoli passa ai quarti di finale della Coppa Italia frecciarossa al nono rigore !!!  (Tempi regolamentari 1-1, 27′ Lucca, 66′ Esposito)

Live Coppa Italia: obiettivo quarti per il Napoli. Conte opta per una formazione del tutto nuova, come era prevedibile

19:58 iniziano i calci di rigore. Segna il Cagliari. Per il Napoli, batte Politano. Segna. 1-1. Gol per il Cagliari. Per il Napoli McTominay gol. 2-2. Cagliari gol. Noa Lang: gol 3-3. Traversa Cagliari. Per il Napoli Hojlund Gol! 4-3 Napoli. Gol Cagliari 4-3. Tocca a Neres. Parato. 4-4. Segnano sia il Cagliari che il Napoli con Elmas 5-5 . Cagliari ancora in gol 6-5. Segna Milinkovic-Savic! 6-6. Tocca a Spinazzola gol 7-7. In gol anche Juan Jesus. Sbaglia il Cagliari, parata di Milinkovic-Savic.E allora tocca a Buongiornooooo goooooollll . Il Napoli passa ai quarti di finale della Coppa Italia frecciarossa al nono rigore !!! Risultato finale 10-9

 

90′ + 4 resta l’1-1 si va ai calci di rigore

87‘ occasioni per Scott e Rasmus, ma nulla

82‘  Giallo per Prati per fallo su McTominay

80‘ ci prova il Napoli ma non riesce a sfondare

74‘ fuori Vergara e Olivera, dentro Lang e Neres

70′ McTominay ci prova, sinistro che termina fuori!

68‘ fuori Lucca e Mazzocchi dentro Hojlund e Buongiorno

 66′ pareggia il Cagliari. Flipper a ridosso dell’area azzurra, un rimpallo fortuito e sfortunato per il Napoli favorisce Sebastiano Esposito che insacca

60‘ entra McTominay per Ambrosino

19:04 inizia ripresa

45’+1‘ Finisce il primo tempo. Azzurri in vantaggio 1-0, conducono la gara. Cagliari mai pericoloso.

27′  GOOOOOL DI LUCCA! Calcio d’angolo da destra per il Napoli, Vergara crossa perfettamente sulla testa di Lucca che infila Caprile!

15′ il Napoli fa la partita.. il Cagliari prova a ripartire

Ore 18: partiti!

Un minuto di silenzio per ricordare Pietrangeli

Le formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. All.: Conte.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile, Luperto, Obert, Rodriguez, Di Pardo, Adopo, Gaetano, Deiola, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti. All.Pisacane

