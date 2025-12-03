Live Coppa Italia: Napoli-Cagliari, in corso il secondo tempo (1-0, 27′ Lucca)

Live Coppa Italia: obiettivo quarti per il Napoli. Conte opta per una formazione del tutto nuova, come era prevedibile
60′ entra McTominay per Ambrosino
19:04 inizia ripresa
45’+1‘ Finisce il primo tempo. Azzurri in vantaggio 1-0, conducono la gara. Cagliari mai pericoloso.
27′ GOOOOOL DI LUCCA! Calcio d’angolo da destra per il Napoli, Vergara crossa perfettamente sulla testa di Lucca che infila Caprile!
15′ il Napoli fa la partita.. il Cagliari prova a ripartire
Ore 18: partiti!
Un minuto di silenzio per ricordare Pietrangeli
Le formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. All.: Conte.
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile, Luperto, Obert, Rodriguez, Di Pardo, Adopo, Gaetano, Deiola, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti. All.Pisacane