Live Coppa Italia: Napoli-Cagliari, in corso il secondo tempo (1-0, 27′ Lucca)

Live Coppa Italia: obiettivo quarti per il Napoli. Conte opta per una formazione del tutto nuova, come era prevedibile

60′ entra McTominay per Ambrosino

19:04 inizia ripresa

45’+1‘ Finisce il primo tempo. Azzurri in vantaggio 1-0, conducono la gara. Cagliari mai pericoloso.

27′  GOOOOOL DI LUCCA! Calcio d’angolo da destra per il Napoli, Vergara crossa perfettamente sulla testa di Lucca che infila Caprile!

15′ il Napoli fa la partita.. il Cagliari prova a ripartire

Ore 18: partiti!

Un minuto di silenzio per ricordare Pietrangeli

Le formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. All.: Conte.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile, Luperto, Obert, Rodriguez, Di Pardo, Adopo, Gaetano, Deiola, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti. All.Pisacane

