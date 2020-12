LIVE – Crotone-Napoli 0-3: azzurri padroni del campo e Demme va in gol

Allo stadio Scida di Crotone il Napoli affronta i padroni di casa per la decima giornata del campionato di Serie A. Per aggiornamenti PREMI F5 oppure CLICCA QUI.

77′ . Tripla sostituzione Napoli – Entrano Politano, Lobotka ed Elmas al posto di Lozano, Bakayoko e Insigne.

76′ – Gol Demme – Bakayoko perde palla ma la recupera e con una magìa serve Lozano che appoggia su Mertens che serve Demme che con un tiro preciso batte Cordaz.

76′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.

69′ – Sostituzione Napoli – Mertens prende il posto di Zielinski.

67′ – Ammonizione Crotone – Bello spunto di Lozano sulla destra ma Reca lo atter ra prima di entrare in area punizione per il Napoli e giallo per il difensore del Crotone.

58′ – Insigne dalla sinistra taglia il campo e pesca Lozano sulla sinstra come faceva una volta con Callejon. Lozano stoppa e solo in area segna il raddoppio.

58′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL.

53′ – Ammonizione Crotone – Fallo tattico di Pereira, è giallo per lui.

49′ – Espulsione Crotone – Petriccione entra con il piede a martello in maniera davvero pericolosa sulla gamba di Demme: l’arbitro Marinelli fischia il fallo ma è il VAR a suggerire l’espulsione all’arbitro di Tivoli.

19:04 – INIZIA IL SECONDO TEMPO – Il Crotone bate il calcio d’inizio.

47′ – TERMINA IL PRIMO TEMPO.

45′ – Ammonizione Crotone – Lozano si lancia da solo verso la porta ma Cuomo lo atterra e per lui è giallo ma non rosso perché Luperto ha la possibilità di intervenire anche lui sull’attaccante messicano.

45′ – Concessi due minuti di recupero.

37′ – Occasione gol Crotone – Vulic viene servito in area decentrato sulla sinistra ma da solo il tiro al volo è parato da Ospina.

36′ – Sostituzione Crotone – Benali non al meglio lascia il posto a Vulic.

31′ – GOL INSIGNE – Azione pregevole di Zielinski che fa un tunnel all’avversario e serve Insigne che dalla sinistra si accentra e fa partire un tiro a giro che si insacca sul palo opposto.

31′ – GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL

24′ – Occasione gol Napoli – Insigne serve alla perfezione Petgana che solo in area tira sul portiere avversario.

17′ – Occasione gol Napoli – Lozano scatta sulla destra dal fondo campo centra in area ma Petagna è in ritardo e manca la palla.

5′ – Ammonizione Napoli – Intervento in ritardo di Koulibaly su Messias è giallo per il senegalese e punizione al limite per il Crotone.

SECONDO 40 – Petgana subito pericoloso con un tiro da fuori area.

ORE 18:01 – SI PARTE – Il Napoli batte il calcio d’inizio del primo tempo.

I due capitani Insigne per il Napoli e Cordaz per il Crotone sono con l’arbitro Marinelli di Tivoli per il sorteggio del campo e per chi deve battere il calcio d’inizio.

Dopo il riscaldamento pre-partita le due squadre scendono in campo pronte per iniziare. Crotone in maglia rossoblu a strisce verticali su calzoncini bianchi, Napoli in maglia stile Argentina bianca e azzurra a strisce verticali su calzoncino blu. Il portiere Cordaz indossa una maglia blu su calzoncino bianco. Completo verde molto chiaro per il portiere del Napoli Ospina.

Queste le formazioni schierate dai due allenatori.

CROTONE (3-1-4-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Petriccione; Pedro Pereira, Molina, Benali, Reca; Messias, Simy.

A disposizione: Festa, Crespi; Magallan, Golemic, Djidji; Crociata, Rojas, Zanellato, Eduardo, Vulic; Dragus, Siligardi, Riviere. All. Stroppa.

NAPOLI (4-1-2-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme; Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.

A disposizione: Meret, Contini; Maksimovic, Ghoulam; Fabiàn, Elmas, Lobotka; Politano, Mertens, Llorente. All. Gattuso.

La sestina arbitrale:

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli;

assistenti di linea: Costanzo e Rossi;

IV uomo: Massimi;

addetto al VAR: Nasca;

assistente al VAR: Del Giovane.

