LIVE – Dimaro day 6: l’allenamento mattutino del Napoli

Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale dell’allenamento mattutino del Napoli, al sesto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida.

11.45 Osimhen si trattiene con Spalletti e il suo staff, allenando il controllo palla. Malcuit, invece, è a colloquio con l’allenatore in seconda, Aurelio Domenichini.

11.42 Volge al termine la seduta di allenamento mattutina, con i giocatori che si avviano gradualmente verso gli spogliatoi.

11.36 Si torna a provare gli scatti in profondità.

11.27 Gli attaccanti iniziano un nuovo esercizio, con controllo di palla orientato e tiro in porta.

11.08 Sono gli attaccanti i protagonisti dell’esercizio successivo: triangolazioni e lanci in profondità.

10.45 La difesa prova, ora, i movimenti sui cross.

10.35 Ora sono Malcuit, Koulibaly, Rrahmani e il preparatore Costa a comporre la linea difensiva.

10.25 Nel frattempo, allenamento personalizzato anche per i portieri.

10.22 Il resto del gruppo, all’esterno della palestra, svolge esercizi d’equilibrio con il pallone.

10.18 Esercizio con i quattro difensori (Mario Rui, Luperto, Manolas e Zanoli) che scappano indietro sui lanci lunghi degli “avversari”, con Malcuit che attacca la profondità innescato da Koulibaly.

10.17 Terminata la partitella, la squadra si dirige verso la palestra, mentre il pacchetto difensivo resta in campo.

10.12 Altra rete per il nigeriano, che sta sfoggiando una condizione davvero invidiabile.

10.07 In grande spolvero Osimhen, che ha già realizzato un gol e servito un assist.

10.00 L’allenamento inizia con una partitella in famiglia, a campo ridotto e con al massimo due tocchi di palla, con la squadra divisa in due blocchi, di cui uno in casacca arancione.

