LIVE – Dimaro day 7: l’allenamento pomeridiano del Napoli

Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale dell’allenamento pomeridiano del Napoli, nel settimo giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida.

19:04 Finisce qui l’allenamento dopo una gara di tiri dal limite dell’area vinta da Costa.

18:49 Elmas, Politano, Rrahmani, Ounas, Tutino, Ciciretti e Costa restano in campo a calciare dal limite dell’area.

18:47 Alcuni calciatori ritornano negli spogliatoi mentre restano in campo a rifocillarsi o a parlare con Mister Spalletti.

18:45 Una forte botta per Osimhen che resta per un po’ a terra. Dopo il controllo dei medici però si rialza, nessun problema particolare per lui.

18.11 Esercizio improntato su costruzione dal basso, pressing e situazioni difensive su cross.

18.07 Termina la mini-partitella.

18.03 3-1 di Luperto, che segna con una gran conclusione dalla distanza.

18.02 Immediata risposta “blu”, che torna avanti con Folorunsho.

18.02 Arriva il pareggio dei “gialli”, con Matteo Politano, che ha finalizzato una bellissima azione e un bel suggerimento di Ounas.

17.54 Passa in vantaggio la squadra “blu”, grazie alla rete di Ciciretti.

17.52 Come di consueto, ormai, possono toccare il pallone per un massimo di due volte.

17.51 Inizia la partitella in famiglia a campo ridotto, con la squadra divisa in due gruppi, uno dei quali con casacca gialla.

17.47 Si passa, ora, a una sessione di scambi al volo, senza far toccare terra al pallone.

17.40 Riscaldamento con passaggi di prima a gruppi da 4.

17.37 Il Napoli scende in campo, preceduto da mister Spalletti: Zielinski si avvia verso la palestra, dove svolgerà un allenamento personalizzato.

17.34 Tutto pronto per l’inizio della seduta, la squadra entrerà a breve in campo.

