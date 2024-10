Live-Empoli-Napoli: segna Kvara su rigore e regala la vittoria al Napoli! (0-1)

Live-Empoli-Napoli: il Napoli scende in campo al Carlo Castellani – Computer Gross Arena

90′ + 6′ il Napoli porta a casa una vittoria importantissima dopo una partita brutta e cattiva sopratutto nel primo tempo. Molto meglio gli azzurri di Conte nella ripresa ! Il Napoli resta capolista!

90′ saranno 6 i minuti di recupero

86′ Crampi per Politano che non riesce a proseguire. Subentra Mazzocchi

80′ Simeone ed Ismajli a terra dopo uno scontro: gioco fermo. Si riprende dopo due minuti. Il Cholito con fasciatura alla testa

79′ tripla sostituzione Empoli: entrano Ekong, Henderson e Haas per Fazzini, Anjorin e Goglichidze.

77′ David Neres subentra al posto di Kvara, applaudito

76‘ Ammonito il capitano Di Lorenzo, per un fallo tattico

68′ MCTOMINAY vicino al RADDOPPIO! Anguissa imbuca, sponda di Simeone e McTominay sul primo palo di poco fuori

63′ Goooooollll del Napoli Kvaratskhelia sul dischetto. Finta e rete! 0-1

61′ Rigore per il Napoli! Azione super di Di Lorenzo sulla destra. Simeone intercetta e calcia forte in area, sulla respinta Politano si avventa sul pallone e viene steso da Gyasi.

58′ due cambi per il Napoli. Entrano Simeone e Olivera al posto di Lukaku e Spinazzola

50′ Inizia meglio il Napoli tenendo più possesso palla in questo avvio di secondo tempo. L’Empoli però difende bene.

13:33 inizia la ripresa. Nessun cambio

13:15 finisce il primo tempo. Napoli in difficoltà, sovrastato e raddoppiato sistematicamente. C’è poco spazio per la tecnica dei giocatori azzurri. Conte dovrà trovare una soluzione per la ripresa.

38′ ripartenza Empoli, fallo di Anguissa su Anjorin e viene ammonito

33‘ Abisso fischia fallo su Lukaku proteste dell’Empoli: ammonito Grassi per proteste

28′ Il Napoli in avanti, ma non trova varchi utili per andare in porta

27′ Buongiorno si esalta!! Recupera il calcio d’angolo battuto male e ne guadagna uno nuovo. Chiede supporto ai tifosi sugli spalti!

26′ Stacca di testa Buongiorno e Fazzini chiude quasi sulla linea di porta

21′ primi due corner per il Napoli. Al secondo tentativo Di Lorenzo svetta di testa. Palla fuori.

20′ molto Empoli nella prima frazione di gara. I padroni di casa bloccano agli azzurri ogni spazio pressando con decisione

12:30 partiti!

Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte

