LIVE – Europa League, tra poco il Napoli conoscerà il suo girone

Gli azzurri, guidati da Gattuso, si apprestano a conoscere il proprio girone di Europa League. Il pericolo reale per un po’ tutte le squadre che sono teste di serie, e quindi anche per il Napoli, è Leicester che è in seconda fascia. A destare qualche preoccupazione ci sono anche Nizza e Lille, in quarta, e l’Hoffenheim in terza; vediamo alcune curiosità e novità:

Dopo quattro stagioni consecutive in Champions League, il Napoli torna protagonista del sorteggio dei gironi eliminatori di Europa League a distanza di oltre 5 anni dal sorteggio del 28 agosto 2015 a Montecarlo.

Nella stagione 2015-2016 il Napoli è stato sorteggiato nel Girone D insieme ai danesi del Midtjylland, ai belgi del Club Brugge e ai polacchi del Legia Varsavia. Il Napoli ha vinto quel girone a punteggio pieno davanti al Midtjylland qualificandosi insieme ai danesi ai sedicesimi di finale eliminato dagli spagnoli del Villareal.

Nella fase a gironi non sarà utilizzato il VAR ma solo a partire dalla fase a eliminazione diretta.

ma solo a partire dalla fase a eliminazione diretta. La novità più interessante rispetto alle edizioni precedenti è che sarà possibile fare cinque sostituzioni a partita con la possibilità di portare 23 calciatori tra campo e panchina.

La finale dell’edizione 2020/21 di Europa League si giocherà a Gdańsk Stadium di Danzica in Polonia il 26 maggio 2021. Le date degli scontri dei gironi eliminatori, invece, sono le seguenti:

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 5 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 3 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre.

Infine, diamo un’occhiata alle varie squadre suddivise nelle quattro fasce:

Inizia il sorteggio dei gironi di Europa League!

Iniziato il collegamento da Nyon, con la premiazione a Lukaku come miglior giocatore della scorsa Europa League. Ciro Ferrara, ospite della UEFA, ricorda il suo gol con il Napoli nella finale di Coppa UEFA dell’89.

