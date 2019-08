Live, Fiorentina-Napoli (1-0 Pulgar 9’)

Live, Fiorentina-Napoli. Segui con noi la diretta testuale della prima giornata di Serie A dei viola e degli azzurri. Premere f5 per aggiornare.

20’ Fallo di Allan, ammonizione discutibile per il brasiliano e per Callejon per protesta.

17’ Retropassaggio della Fiorentina sbagliato. Per pochissimo Fabian non ci arriva, occasione azzurra.

9’ Gol della Fiorentina. Pulgar trasforma il calcio di rigore.

Calcio di rigore per la Fiorentina!

7’ Il pallone, dopo un contrasto, sbatte sul braccio di Zielinski. Check del Var.

4’ Inizio molto offensivo della Fiorentina che prova subito ad attaccare la porta di Meret con Vlahovic. C’è Koulibaly che mette fuori.

INIZIA LA GARA!

20.15 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Inizia il campionato; la squadra di Carlo Ancelotti riparte dall’Artemio Franchi di Firenze in una trasferta ostica contro la Fiorentina di Montella.

Le formazioni ufficiali della serata:

Fiorentina: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Vlahovic, Sottil.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Zielinski, Callejon, Fabian, Insigne, Mertens.

Comments

comments