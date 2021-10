LIVE – Fiorentina-Napoli 1-1: termina il primo tempo

Premi F5 per aggiornare.

Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A.

47′ – Termina il primo tempo, Fiorentina e Napoli sono ferme sul punteggio di 1-1.

46′ – Grandissima occasione per il Napoli con Osimhen che ci prova in rovesciata ma la palla esce di pochissimo a lato.

39′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL pareggia il Napoli con Lozano che si fa trovare pronto sulla respinta di Dragowski arrivata sul rigore sbagliato da Insigne.

36′ – Rigore per il Napoli con Martinez Quarta che è costretto a franare su Osimhen che si è involato da solo verso la porta.

34′ – Occasione per il Napoli con Lozano che entra in area e calcia in diagonale dalla destra ma Dragowski respinge.

31′ – Ammonito Bonaventura per fallo su Mario Rui.

30′ – Fiorentina in vantaggio con Martinez Quarta che gira in rete un pallone proveniente da una sponda di Vlahovic e batte Ospina.

22′ – Prima occasione anche per il Napoli che si rende pericoloso con un colpo di testa di Anguissa su angolo battuto da Insigne ma la palla termina di poco sopra la traversa.

18′ – Prima occasione della partita per la Fiorentina con Pulgar che calcia dalla distanza ma Ospina respinge.

18:05 – Inizia la partita, calcio d’inizio affidato alla Fiorentina.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo; Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Sestina Arbitrale

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno;

assistenti di linea: Bindoni e Lo Cicero;

IV uomo: Serra;

addetto al VAR: Aureliano;

assistente al VAR: Meli.

